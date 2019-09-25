В состав расширенной олимпийской сборной России попали 38 спортсменов из Татарстана

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-25T10:38:20+03:00

Они представлены в плавании, легкой атлетике, велоспорте и настольном теннисе и бадминтоне

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Россия продолжает вовсю готовиться к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм – 2020, которые пройдут в Токио. Стало известно, что в расширенной состав сборной страны попали 38 спортсменов из Татарстана. Большинство из них – 29 человек – казанцы.

Татарстанские спорстмены представлены в плавании, легкой атлетике, велоспорте и настольном теннисе и бадминтоне. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов на коллегии ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU