В состав расширенной олимпийской сборной России попали 38 спортсменов из Татарстана
Они представлены в плавании, легкой атлетике, велоспорте и настольном теннисе и бадминтоне
Фото: pixabay.com
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Россия продолжает вовсю готовиться к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм – 2020, которые пройдут в Токио. Стало известно, что в расширенной состав сборной страны попали 38 спортсменов из Татарстана. Большинство из них – 29 человек – казанцы.
Татарстанские спорстмены представлены в плавании, легкой атлетике, велоспорте и настольном теннисе и бадминтоне. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов на коллегии ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU