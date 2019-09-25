2019-09-25T10:19:55+03:00
Политика

25 сентября Госсовет Татарстана должен утвердить новое название Минсвязи республики

В частности, него хотят добавить слова «цифрового развития»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В прошлую пятницу на первом заседании Госсовета Татарстана шестого созыва было объявлено, что министерство связи и информатизации республики переименуют.

В новом варианте название ведомства выглядит так - министерство цифрового развития, государственного управления и связи. Это предложил президент Татарстана Рустам Минниханов.

И уже в эту пятницу, 25 сентября, на очередной сессии республиканского парламента после доклада по этому вопросу от премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и председателя комитета Госсовета по госстроительству Альберта Хабибуллина депутаты должны утвердить новое название министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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