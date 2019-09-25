2019-09-25T09:55:35+03:00
Общество

В этот четверг ряд домов в трех районах Казани на день оставят без света

Отключение электричества связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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Так, 25 сентября с 7.00 до 16.00отключат свет в Вахитовском районе по адресам: ул.Большая Красная, 48, 54, ул.Карла Маркса, 43.

А с 8.00 до 18.00 в Приволжском районе обесточат дом №38б на улице Гарифьянова и дом №21 на проспекте Победы, а также частный сектор по улицам: 10 лет Октября, Береговая, Даутовой, Калинина, Матюшинская, Молодежная, Озерная, Правды, Садовая, Центральная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 электричество выключат в поселке Дербышки (Советский район) по адресам: ул.Мира, 41, 43, 45, ул.Парковая, 10, 12, 14.

На это же время свет пропадет в поселке Султан Ай по улицам: Алсу, Итиль, Радушная, Семейная и Ясмин и в поселке Кульсеитово по ул.Главная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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