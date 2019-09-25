Татарстанец хотел похоронить бизнесмена и завладеть его похоронным делом, а в итоге получил срок в колонии

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-25T09:40:39+03:00

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32-летнего Ленара Рахимова признали виновным в приготовлении к организации убийства.

Как было доказано в суде, в прошлом году Рахимов решил убить бизнесмена из Набережных Челнов и забрать его похоронное дело себе.

Роль киллера он предложил своему знакомому, пообещав за это 300 тысяч рублей. Но для начала выдал мужчине 36 тысяч рублей на покупку оружия, копию паспорта жертвы и показал, где она живет.

Но знакомый решил никого н е убивать и сообщил о предложении Рахимова в полицию. Так, что все последующие действия происходили под контролем оперативников.

В итоге 19 февраля этого года «киллер» встретился с Рахимовым и рассказал, что убил бизнесмена. Во время получения части денег, обещанных за устранение коммерсанта, произошло задержание организатора.

- В итоге суд приговорил Рахимова к 8 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU