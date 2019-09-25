2019-09-25T09:40:39+03:00
Происшествия

Татарстанец хотел похоронить бизнесмена и завладеть его похоронным делом, а в итоге получил срок в колонии

Мужчину полиции сдал несостоявшийся киллер
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

32-летнего Ленара Рахимова признали виновным в приготовлении к организации убийства.

Как было доказано в суде, в прошлом году Рахимов решил убить бизнесмена из Набережных Челнов и забрать его похоронное дело себе.

Роль киллера он предложил своему знакомому, пообещав за это 300 тысяч рублей. Но для начала выдал мужчине 36 тысяч рублей на покупку оружия, копию паспорта жертвы и показал, где она живет.

Но знакомый решил никого н е убивать и сообщил о предложении Рахимова в полицию. Так, что все последующие действия происходили под контролем оперативников.

В итоге 19 февраля этого года «киллер» встретился с Рахимовым и рассказал, что убил бизнесмена. Во время получения части денег, обещанных за устранение коммерсанта, произошло задержание организатора.

- В итоге суд приговорил Рахимова к 8 годам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани иномарка насмерть сбила козла
В состав расширенной олимпийской сборной России попали 38 спортсменов из Татарстана
25 сентября Госсовет Татарстана должен утвердить новое название Минсвязи республики
В этот четверг ряд домов в трех районах Казани на день оставят без света
В этот четверг ряд домов в трех районах Казани на день оставят без света
Татарстанец хотел похоронить бизнесмена и завладеть его похоронным делом, а в итоге получил срок в колонии
В Казани из-за строительства станции метро «Сахарова» до 30 октября запрещен съезд с проспекта Победы
"КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019. Максименко, Жиго, Айртон и Понсе отправились на матч в Набережные Челны
В Татарстане автотранспортное предприятие из-за отсутствия ливневки сливало масляные стоки прямо на землю
В Татарстане прокуратура заставила «Строй-Металл» заплатить долги по зарплате на 1,6 миллиона рублей