В Казани из-за строительства станции метро «Сахарова» до 30 октября запрещен съезд с проспекта Победы
В столице Татарстана продолжают строить метро. Но, как и любая другая стройка, эти работы приносят автомобилистам сплошные неудобства в виде перекрытия движения на улицах.
В тот раз из-за монтажа тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова» до 30 октября запрещен съезд транспорта с проспекта Победы на проспект Альберта Камалеева. Соответствующее распоряжение уже подписано в Исполкоме Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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