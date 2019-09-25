В Казани из-за строительства станции метро «Сахарова» до 30 октября запрещен съезд с проспекта Победы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-25T09:11:58+03:00

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В столице Татарстана продолжают строить метро. Но, как и любая другая стройка, эти работы приносят автомобилистам сплошные неудобства в виде перекрытия движения на улицах.

В тот раз из-за монтажа тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова» до 30 октября запрещен съезд транспорта с проспекта Победы на проспект Альберта Камалеева. Соответствующее распоряжение уже подписано в Исполкоме Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU