2019-09-24T21:30:46+03:00
Спорт

"КАМАЗ" - "Спартак" 25 сентября 2019. Максименко, Жиго, Айртон и Понсе отправились на матч в Набережные Челны

Московский клуб отправился на кубковый матч фактически в оптимальном составе
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Спартак",Фото: ФК "Спартак",
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Футболисты московского "Спартака" отправились на кубковый матч против набережночелнинского "КАМАЗа". Полный список игроков, которые полетели на игру, на официальном сайте столичной команды не вывесили, зато разместили фотографии из аэропорта.

На кадрах видно, например, что в Набережные Челны отправились вратари Артем Ребров и Александр Максименко, защитники Николай Рассказов, Самуэль Жиго и Айртон, полузащитники Лоренсо Мельгарехо, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев и Наиль Умяров, форвард Эзекиэль Понсе.

Пока остается загадкой, отправились ли на игру Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алекс Краль, Гус Тиль и Андре Шюррле. Впрочем, очень скоро выяснится и это.

Напомним, что матч между "КАМАЗом" и "Спартаком" состоится 25 сентября. Начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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