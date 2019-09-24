2019-09-24T16:41:00+03:00
Экономика

ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи документов для бизнеса

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ВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна «облачная» квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS.

В отличие от обычной электронной подписи для «облачной» не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие – подписать или отклонить документ.

Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах, благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным SMS-подтверждением. Еще одним важным преимуществом сервиса является возможность заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету - в режиме офлайн.

- Сервис облачной электронной подписи реализован в рамках очередного этапа стратегии ВТБ по совершенствованию и внедрению передовых технологичных продуктов. Новая онлайн опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса, - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

- ВТБ является одним из безусловных технологических лидеров финансовой отрасли в России. В прошлом году банк первым запустил новый онлайн-сервис регистрации бизнеса с использованием приложения myDSS, а теперь первым встроил приложение в свой Интернет-банк для подписи документов. Этот проект имеет чрезвычайно важное значение для всего российского рынка, поскольку теперь квалифицированная электронная подпись в смартфоне myDSS становится признанным стандартом дистанционных банковских сервисов, - сказала коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова.

СПРАВКА

Новое средство подписи для подтверждения авторства документа внедрено с помощью компании КриптоПро - лидера российского рынка в области цифровой безопасности. Технологическую и организационную основу проекта составляет новое сертифицированное решение КриптоПро myDSS (совместная разработка компаний КриптоПро и SafeTech, резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково») на базе программно-аппаратного комплекса облачной электронной подписи КриптоПро DSS и платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl.

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