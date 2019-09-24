Президенту Татарстана предложили первому в России внедрить водородные и тесла- аккумуляторы

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-24T16:33:50+03:00

Они будут иметь большую мощность, нежели их аналоги, высокую емкость и приемлемую цену

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24 сентября на очередном совещании президенту Татарстана Рустаму Минниханову предложили внедрять в республике водородные и тесла- аккумуляторы. Данная инновационная разработка впервые представлена в России.

- Такой аккумулятор имеет большую мощность, высокую емкость и приемлемую цену, - объяснил главе региона заместитель гендиректора «Специального конструкторско-технологического бюро электрохимии» Юрий Яненко.

Область его применения в основном лежит в сферах энергетической инфраструктуры и самостоятельных энергетических станций.

Также Яненко предложил Татарстану продавать водород, который выделяется при переработке нефти.

- Однозначно, что водород - это будущее. Мир стоит на распутье - будут ли у нас электромобили на батареях, либо на топливных элементах. Если мы научимся работать с водородом и у нас будут эффективные топливные элементы, то это очень интересное направление, - заявил на это Рустам Минниханов. Он уже поручил создать группу, которая займется проработкой этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU