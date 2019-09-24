26 сентября в Казани стартует Манхэттенский фестиваль короткометражек-2019
В программе десять картин
Участвовать во всемирном зрительском голосовании может каждый желающий.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С 26 сентября в Казани, в кинотеатре «Мир», стартует фестиваль короткого метра «MANHATTAN SHORT 2019». Всего в программе принимают участие десять картин из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании (представляет сразу три работы), Ирана и Германии.
Участвовать во всемирном зрительском голосовании может каждый желающий, заполнив специальные анкеты на каждом сеансе. Таким образом на более чем 400 различных киноплощадках, арт-центрах, университетах и даже музеях по всему миру выберут лучшую короткометражную ленту.
ИСТОЧНИК KP.RU