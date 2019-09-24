Студент из Татарстана скончался в техникуме Самары прямо на лекции
В понедельник, 23 сентября, на первой паре в технике авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова в Самаре скончался 19-летний Максим В. из Елабуги. Он учился на третьем курсе на инженера компьютерных сетей.
Известно, что молодой человек пришел на пару, но очень скоро ему стало плохо, у него посинели губы и он упал. Директор учреждения пытался самостоятельно реанимировать студента из Татарстана, но безуспешно. Не смогли привести парня в чувства и прибывшие в техникум медики "скорой".
Причина смерти юноши пока не ясна. Все проясниться после вскрытия. Родные отмечают, что Максим был здоров и ни на что не жаловался.
ИСТОЧНИК KP.RU