С 1 октября из расписания выведут ряд казанских электричек

СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-24T19:09:55+03:00

Кроме того, в грядущем месяце запланирована приостановка движения поездов из столицы Татарстана в Йошкар-Олу

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Из-за перехода на зимнее расписание 2019/2020 из расписания выведут ряд казанских электричек.

Так, с 1 октября пригородный поезд №6001 Казань-Свияжск не будет ходить по рабочим дням, состав №6001 Казань-Тюрлема - по выходным. Также со следующего вторника прекращают курсировать электрички №6437 Арск-Казань и №6432 Казань-Арск.

Кроме того, с 18 октября приостановят движение поезда №6383 Казань-Йошкар-Ола, а с 19 октября – состава №6382 Йошкар-Ола-Казань.

При этом так же со следующего вторника сократят маршрут электрички №6420 Казань-Вятские Поляны – она будет следовать до станции Кукмор.

Оттуда в столицу Татарстана будет следовать и пригородный поезд ранее следовавший из Вятских Полян - отправление в 12.08, а прибытие в Казань в 15.10.

ИСТОЧНИК KP.RU