2019-09-24T18:33:05+03:00
Общество

Отопительный сезон 2019/2020 в Марий Эл: открылась «горячая линия» для населения

Она будет работать по будням с 8.00 до 17.00
Алина ГАБДУЛИНА
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По этому телефону люди также могут задать вопросы по управлению многоквартирными домами и оказанию жилищно-коммунальных услугПо этому телефону люди также могут задать вопросы по управлению многоквартирными домами и оказанию жилищно-коммунальных услугФото: Александр Новиков
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В Марий Эл начала работу «горячая линия» по вопросам обеспечения населения и социальной сферы теплом. Кроме того, по телефону жители республики могут задать вопросы по управлению многоквартирными домами, оказанию жилищно-коммунальных услуг и работе управляющих организаций.

Позвонить специалистам можно по телефону 8 (902) 465-01-21 по будням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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