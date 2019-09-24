Отопительный сезон 2019/2020 в Марий Эл: открылась «горячая линия» для населения

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-24T18:33:05+03:00

По этому телефону люди также могут задать вопросы по управлению многоквартирными домами и оказанию жилищно-коммунальных услуг Фото: Александр Новиков

Она будет работать по будням с 8.00 до 17.00

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В Марий Эл начала работу «горячая линия» по вопросам обеспечения населения и социальной сферы теплом. Кроме того, по телефону жители республики могут задать вопросы по управлению многоквартирными домами, оказанию жилищно-коммунальных услуг и работе управляющих организаций.

Позвонить специалистам можно по телефону 8 (902) 465-01-21 по будням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU