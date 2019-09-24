На 24 сентября 2019 года в Казани тепло подано уже в 96,1% садов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-24T15:47:54+03:00

Также батареи заработали и в 187 школах

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Отопительный сезон 2019/2020 в Казани официально стартовал в этот вторник, 24 сентября. В этот же день в мэрии города сообщают, что сейчас тепло уже подано в 349 детских сада (96,1%) и в 187 школ (93%).

Всего же батареи заработали в 552 различных объектах образования - 91,2% от общего их числа в Казани.

В жилые же дома тепло пускают постепенно – все еще идет отладка систем. Последняя по всем заверениям продлится в течение двух недель.

Как сообщают в мэрии Казани, горожане по вопросам пуска тепла могут, в том числе, обратиться в местный комитет жилищно-коммунального хозяйства по номерам: (843) 590-96-22, 590-96-23, и в «Открытую Казань» по номеру: (843) 236-41-23.

А также по указанным номерам «горячих линий».

ИСТОЧНИК KP.RU