В Татарстане автотранспортное предприятие из-за отсутствия ливневки сливало масляные стоки прямо на землю
Татарстанские экологи по «горячей линии» получили от жителей Азнакаево сообщение о загрязнения почвы.
Выехавшие на место происшествия специалисты, установили, что сброс стоков происходит из-за местного автотранспортного предприятия. У организации отсутствуют ливневнки и поэтому вся вода, смешанная, в том числе с остатками машинного масла, попадала прямо на землю.
- Оперативное реагирование позволило не допустить попадания этих сточных вод в реку, - сообщили в Минэкологии Татарстана.
На месте специалистами ведомства были отобраны пробы стоков. После их анализа будет подсчитан нанесенный природе ущерб. Одновременно с этим автотранспортное предприятие было привлечено к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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