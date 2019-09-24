В Татарстане автотранспортное предприятие из-за отсутствия ливневки сливало масляные стоки прямо на землю

СЕГОДНЯ 19:49 2019-09-24T19:49:00+03:00

Об этом эклогам сообщили местные жители по «горячей линии»

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Татарстанские экологи по «горячей линии» получили от жителей Азнакаево сообщение о загрязнения почвы.

Выехавшие на место происшествия специалисты, установили, что сброс стоков происходит из-за местного автотранспортного предприятия. У организации отсутствуют ливневнки и поэтому вся вода, смешанная, в том числе с остатками машинного масла, попадала прямо на землю.

- Оперативное реагирование позволило не допустить попадания этих сточных вод в реку, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

На месте специалистами ведомства были отобраны пробы стоков. После их анализа будет подсчитан нанесенный природе ущерб. Одновременно с этим автотранспортное предприятие было привлечено к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU