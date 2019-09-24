Набережные Челны готовы потратить 5,8 миллионов рублей на покупку экипировки для местного хоккейного клуба

СЕГОДНЯ 18:46 2019-09-24T18:46:48+03:00

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Из бюджета Набережных Челнов выделят более 5,8 миллионов рублей на покупку хоккейного инвентаря в спортивную школу «Челны». Соответствующий тендер уже появился на сайте госзакупок.

Согласно тоническому заданию, спортсменам необходимы 250 клюшек, 50 шлемов, а также по 25 пар перчаток, налокотников, щитков, коньков, нагрудников, «ракушек» и хоккейных трусов. Кроме того, будут приобретены 25 сумок на роликах для выездных игр.

Победитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU