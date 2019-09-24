Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медикам 70 новых машин «скорой помощи»
В этот вторник, 24 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов передал медикам из районов республики ключи от 70 новых машин «скорой помощи». Это была последняя партия подобных спецавтомобилей для них в 2019 году.
- Мы завершаем данную программу. Я считаю, что этот транспорт будет способствовать повышению эффективности работы наших медицинских работников, - сказал на церемонии Рустам Минниханов.
Всего же в этом году в учреждения здравоохранения Татарстана благодаря республиканским властям было передано 187 автомобилей, в том числе 4 мобильных комплекса и 43 машины для перевозки пожилых людей.
ИСТОЧНИК KP.RU