Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медикам 70 новых машин «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-24T15:26:44+03:00

Это последняя партия подобных спецавтомобилей для районов республики в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 24 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов передал медикам из районов республики ключи от 70 новых машин «скорой помощи». Это была последняя партия подобных спецавтомобилей для них в 2019 году.

- Мы завершаем данную программу. Я считаю, что этот транспорт будет способствовать повышению эффективности работы наших медицинских работников, - сказал на церемонии Рустам Минниханов.

Всего же в этом году в учреждения здравоохранения Татарстана благодаря республиканским властям было передано 187 автомобилей, в том числе 4 мобильных комплекса и 43 машины для перевозки пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU