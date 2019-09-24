В казанском метро появится "Камаловский" поезд
Уже с 4 октября в казанском метрополитене может появиться новый состав. Электропоезд будет украшен фотографиями спектаклей Татарского государственного академического имени Галиасгара Камала, цитатами и другими тематическими атрибутами.
Брендированный состав запустят благодаря финансированию, которое получили театры Татарстана благодаря объявленному в России году Театра. Об этом во время пресс-конференции рассказали директор театра Ильфир Якупов и главный режиссер театра заслуженный деятель искусств Фарид Бикчентаев.
- В Москве в честь Малого театра и в честь 120-летия МХТ имени Чехова курсировали поезда в метрополитене, вот и мы хотим запустить такой поезд у нас, - улыбнулся Фарид Бикчентаев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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