2019-09-24T17:54:18+03:00
Звезды

В казанском метро появится "Камаловский" поезд

Вагоны состава украсят фотографиями и цитатами из спектаклей татарского театра
Лика ИСАЕВА
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Фарид Бикчентаев во время пресс-конференции. Фото ТГАТ имени Галиагара КамалаФарид Бикчентаев во время пресс-конференции. Фото ТГАТ имени Галиагара Камала
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Уже с 4 октября в казанском метрополитене может появиться новый состав. Электропоезд будет украшен фотографиями спектаклей Татарского государственного академического имени Галиасгара Камала, цитатами и другими тематическими атрибутами.

Брендированный состав запустят благодаря финансированию, которое получили театры Татарстана благодаря объявленному в России году Театра. Об этом во время пресс-конференции рассказали директор театра Ильфир Якупов и главный режиссер театра заслуженный деятель искусств Фарид Бикчентаев.

- В Москве в честь Малого театра и в честь 120-летия МХТ имени Чехова курсировали поезда в метрополитене, вот и мы хотим запустить такой поезд у нас, - улыбнулся Фарид Бикчентаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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