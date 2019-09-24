24 сентября казанский УНИКС на Кубке Гомельского сыграет с «Олимпиакосом»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-24T15:05:49+03:00

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В Москве 24 сентября пройдет турнир имени легендарного баскетбольного тренера Александра Гомельского. Казанский УНИКС на предсезонных соревнованиях стартует матчем против греческого «Олимпиакоса». Начало игры назначено на 17.00.

Со своим первым соперником на Кубке Гомельского казанцы уже встречались во время предсезонной подготовки в Греции. Тогда подопечные Димитриса Прифтиса одержали победу над «Олимпиакосом» со счетом 62:67.

Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU