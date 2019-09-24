2019-09-24T16:58:47+03:00
Спорт

Тренер «Ак Барса» после поражения «Сибири»: Может молодым игрокам стоило дать отдохнуть

Казанцы в гостях уступили со счетом 2:4
Наиля ГАЛИМОВА
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Дмитрий Квартальнов.Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА
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23 сентября казанский «Ак Барс» в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счётом 4:2. По сравнению с матчем в Магнитогорске тренерский штаб сделал 2 перестановки в составе. Вместо нападающих Даниса Зарипова и Вячеслава Основина на лед вышли Мэттью Фрэттин и Дмитрий Воронков. В игре шайбами за «Барсов» отличились Кирилл Петров и Владимир Ткачёв.

Пресс-службе клуба матч прокомментировал главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов:

«Сегодня игра перевернулась, мы стали проигрывать стыковую борьбу, очень много моментов – мимо нас стали проезжать ребята, мы перестали делать то, что должны были. У нас молодые ребята много играют, они – игроки основного состава. Может, стоило им дать отдохнуть»

В следующем матче - 25 сентября, «Ак Барс» в Челябинске сыграет с «Трактором».

ИСТОЧНИК KP.RU

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