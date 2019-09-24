Водитель казанского автобуса, объехавший пробку по встречке: "Было много пассажиров, спешащих на работу"

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-24T14:29:30+03:00

Но такую заботу не оценили и мужчину пока отстранили от работы [видео]

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Новый ролик о приключениях казанского автобуса опубликовали в соцсетях. Этим утром водитель автобуса маршрута №62 "ЖК Радужный - ТЦ Мега" решил объехать пробку на одном из перекрестков по встречке. Он прижался к левой обочине, чтобы пропустить легковушку, следовавшую по своей полосе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="980" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/733886" frameborder="0"></iframe> Водитель казанского автобуса объехал пробку по встречке. Автор: Vk/Tahir Bey.

Под видеороликом в соцсетях уже десятки комментарий. Большинство шутит, что это водитель так торопился довезти пассажиров до работы: "Понять и простить, а то бы мы опоздали".

Но руководство предприятия, осуществляющего перевозки по этому маршруту, не оценило такую заботу о людях и поспешило отстранить водителя от работы. Свой поступок мужчина объяснил так: "В салоне было много пассажиров, спешащих на работу".

Заинтересовались произошедшим и сотрудники Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU