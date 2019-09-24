Водитель казанского автобуса, объехавший пробку по встречке: "Было много пассажиров, спешащих на работу"
Новый ролик о приключениях казанского автобуса опубликовали в соцсетях. Этим утром водитель автобуса маршрута №62 "ЖК Радужный - ТЦ Мега" решил объехать пробку на одном из перекрестков по встречке. Он прижался к левой обочине, чтобы пропустить легковушку, следовавшую по своей полосе.
Водитель казанского автобуса объехал пробку по встречке. Автор: Vk/Tahir Bey.
Под видеороликом в соцсетях уже десятки комментарий. Большинство шутит, что это водитель так торопился довезти пассажиров до работы: "Понять и простить, а то бы мы опоздали".
Но руководство предприятия, осуществляющего перевозки по этому маршруту, не оценило такую заботу о людях и поспешило отстранить водителя от работы. Свой поступок мужчина объяснил так: "В салоне было много пассажиров, спешащих на работу".
Заинтересовались произошедшим и сотрудники Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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