В Казани на выставку работ Пикассо и Шагала могут потратить 18,6 миллиона рублей
Татарстан готов выделить из своего бюджета 18,6 миллиона рублей на организацию в Казани выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910-1940-х годов в собрании Эрмитажа». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет не только доставить 273 экспоната из Санкт-Петербурга в Казань, но также разработать концепцию выставки, организовать рекламную кампанию и оформить выставочное пространство.
Отметим, что помимо картин среди экспонатов будут представлены книги с гравюрами Марка Шагала, литография Пабло Пикассо, а также бронзовые скульптуры Анри Матисса.
ИСТОЧНИК KP.RU