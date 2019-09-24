В Казани на выставку работ Пикассо и Шагала могут потратить 18,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-24T14:08:32+03:00

Все экспонаты в Казань на время будут привезены из Эрмитажа Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

На ней будут представлены 273 произведения

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Татарстан готов выделить из своего бюджета 18,6 миллиона рублей на организацию в Казани выставки «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910-1940-х годов в собрании Эрмитажа». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет не только доставить 273 экспоната из Санкт-Петербурга в Казань, но также разработать концепцию выставки, организовать рекламную кампанию и оформить выставочное пространство.

Отметим, что помимо картин среди экспонатов будут представлены книги с гравюрами Марка Шагала, литография Пабло Пикассо, а также бронзовые скульптуры Анри Матисса.

ИСТОЧНИК KP.RU