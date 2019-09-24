В Татарстане прокуратура заставила «Строй-Металл» заплатить долги по зарплате на 1,6 миллиона рублей
В Набережных Челнах сотрудники прокуратуры поймали ООО «Строй-Металл» на невыплате зарплаты своим сотрудникам. Фирма задолжала своим 93 работникам за июль 2019 года более 1,6 миллиона рублей.
Выявив это, надзорный орган внесла в адрес директора предприятия представление, также в отношении его было возбуждено административное дело по статье «невыплата в установленный срок заработной платы».
- Постановление с материалами проверки направлено в Госинспекцию труда Татарстана для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
В итоге только после вмешательства надзорного органа людям, наконец, выплатили заработанные ими деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU