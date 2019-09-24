2019-09-24T19:37:07+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура заставила «Строй-Металл» заплатить долги по зарплате на 1,6 миллиона рублей

Эти деньги не были выплачены 93 сотрудникам фирмы
Олег ЛУГОВОЙ
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В отношении директора этого предприятия было возбуждено административное дело.В отношении директора этого предприятия было возбуждено административное дело.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Набережных Челнах сотрудники прокуратуры поймали ООО «Строй-Металл» на невыплате зарплаты своим сотрудникам. Фирма задолжала своим 93 работникам за июль 2019 года более 1,6 миллиона рублей.

Выявив это, надзорный орган внесла в адрес директора предприятия представление, также в отношении его было возбуждено административное дело по статье «невыплата в установленный срок заработной платы».

- Постановление с материалами проверки направлено в Госинспекцию труда Татарстана для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В итоге только после вмешательства надзорного органа людям, наконец, выплатили заработанные ими деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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