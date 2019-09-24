Погибла от одного удара: жителя Чувашии будут судить за убийство возлюбленной
40-летнего жителя деревни Тарабай Красночетайского района Чувашии будут судить за убийство сожительницы.
Как следует из материалов уголовного дела, 8 июля этого года, не имеющий постоянного места работы, мужчина выпивал вместе со своей 43-летней возлюбленной у нее дома.
Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В результате, видимо исчерпав все аргументы, мужчина схватил нож и нанес им один удар в шею избранницы. Хот и единственный, но зато смертельный – от полученного ранения женщина довольно быстро скончалась на месте преступления.
- Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU