Погибла от одного удара: жителя Чувашии будут судить за убийство возлюбленной

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-24T17:02:39+03:00

Утверждается, что мужчина схватился за нож во время ссоры

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40-летнего жителя деревни Тарабай Красночетайского района Чувашии будут судить за убийство сожительницы.

Как следует из материалов уголовного дела, 8 июля этого года, не имеющий постоянного места работы, мужчина выпивал вместе со своей 43-летней возлюбленной у нее дома.

Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В результате, видимо исчерпав все аргументы, мужчина схватил нож и нанес им один удар в шею избранницы. Хот и единственный, но зато смертельный – от полученного ранения женщина довольно быстро скончалась на месте преступления.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU