2019-09-24T17:32:46+03:00
Авто

В Татарстане закончили ремонт на дорогах Нурлаты-Акзигитово и Нурлаты-Городище

Реконструкция проезжей части там прошла в рамках нацпроекта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане закончен ремонт еще двух участков проезжей части - Нурлаты-Акзигитово и Нурлаты-Городище.

Там был уложен новый асфальт, также укреплены обочины из щебня и нанесена дорожная разметка.

В итоге ремонт участка Нурлаты-Акзигитово протяженностью в один километр обошелся в 9 миллионов 153 тысячи рублей, а отрезок автодороги Нурлаты- Городище протяженностью 755 метров - 9 миллионов 152 тысячи рублей.

Отметим, что за 2019 год в Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны отремонтировать участки общей протяженностью в 108,3 километра. На это планируется потратить почти 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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