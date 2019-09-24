В Татарстане закончили ремонт на дорогах Нурлаты-Акзигитово и Нурлаты-Городище
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане закончен ремонт еще двух участков проезжей части - Нурлаты-Акзигитово и Нурлаты-Городище.
Там был уложен новый асфальт, также укреплены обочины из щебня и нанесена дорожная разметка.
В итоге ремонт участка Нурлаты-Акзигитово протяженностью в один километр обошелся в 9 миллионов 153 тысячи рублей, а отрезок автодороги Нурлаты- Городище протяженностью 755 метров - 9 миллионов 152 тысячи рублей.
Отметим, что за 2019 год в Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны отремонтировать участки общей протяженностью в 108,3 километра. На это планируется потратить почти 1,2 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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