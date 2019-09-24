В Казани волонтеры разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу
Стало известно, что волонтеры «Лизы Алерт» приступили к поискам пропавшей в Казани. 14-летней Марии Игнариной. Школьница ушла из дома 17 сентября и не вернулась. О местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
Ее приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.
Была одета в серую футболку, оранжевые спортивные брюки, домашние тапочки на пробковой подошве с темными и светло-коричневыми разводами.
Тому, кто что-либо знает о местонахождении Марии, просьба позвонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»