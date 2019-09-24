В Казани волонтеры разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-24T13:30:34+03:00

Мария Игнарина ушла из дома и не вернулась

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Стало известно, что волонтеры «Лизы Алерт» приступили к поискам пропавшей в Казани. 14-летней Марии Игнариной. Школьница ушла из дома 17 сентября и не вернулась. О местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Ее приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета в серую футболку, оранжевые спортивные брюки, домашние тапочки на пробковой подошве с темными и светло-коричневыми разводами.

Тому, кто что-либо знает о местонахождении Марии, просьба позвонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU