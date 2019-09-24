С 28 сентября казанский автовокзал «Восточный» запускает автобусные рейсы в Бугульму
Билет в один конец будет стоить 500 рублей
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
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Казанский автовокзал «Восточный» с 28 сентября запускает регулярные автобусные рейсы в Бугульму. Маршрут протяженностью в 310 километров проходит через Альметьевск. Пассажирам обещают комфортабельные автобусы.
Время в пути составит 5 часов 20 минут, а стоимость билета в один конец равна 500 рублям. Сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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