2019-09-24T13:05:54+03:00
Общество

С 28 сентября казанский автовокзал «Восточный» запускает автобусные рейсы в Бугульму

Билет в один конец будет стоить 500 рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Казанский автовокзал «Восточный» с 28 сентября запускает регулярные автобусные рейсы в Бугульму. Маршрут протяженностью в 310 километров проходит через Альметьевск. Пассажирам обещают комфортабельные автобусы.

Время в пути составит 5 часов 20 минут, а стоимость билета в один конец равна 500 рублям. Сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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