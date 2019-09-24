В Йошкар-Оле 66-летняя пенсионерка за рулем иномарки устроила массовое ДТП

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-24T16:03:52+03:00

В результате аварии пострадал 27-летний молодой человек

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Вечером в понедельник, 23 сентября, на улице Красноармейская в Йошкар-Оле произошла массовая авария с участием автомобилем Renault Duster, Lada X-Ray и Huyndai Solaris.

По предварительным данным, 66-летняя пенсионерка за рулем Renault Duster не выбрала безопасную скорость и врезалась сзади в отечественную легковушку. Последняя, в свою очередь, врезалась в Huyndai Solaris.

- В результате аварии пострадал 27-летний водитель «Лады», - сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU