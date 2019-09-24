Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил своего аналитика главой «Татмедиа»
Президент Татарстана Рустам Миннниханов подписал указа о назначении своего аналитика Айдара Салимгараева на пост руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Напомним, его прежний глава Айрат Зарипов был освобожден от своей должности в связи с избранием в депутаты Госсовета Татарстана.
Теперь его месте займет уже бывший руководитель информационно-аналитического управления президента республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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