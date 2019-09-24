Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил своего аналитика главой «Татмедиа»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-24T12:37:07+03:00

Его предшественник - Айрат Зарипов, был освобожден от этой должности в связи с избранием в Госсовет Республики

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Президент Татарстана Рустам Миннниханов подписал указа о назначении своего аналитика Айдара Салимгараева на пост руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Напомним, его прежний глава Айрат Зарипов был освобожден от своей должности в связи с избранием в депутаты Госсовета Татарстана.

Теперь его месте займет уже бывший руководитель информационно-аналитического управления президента республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU