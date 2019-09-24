В Казани вынесли приговор туристу из Нижнего Новгорода, который разрисовал здание МВД Татарстана

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-24T12:23:25+03:00

Также на его «счету» и стены Духовного управления мусульман республики

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26-летнего туриста из Нижнего Новгорода Павла Булыгина поймали еще в марте этого года. Гостя Казани обвинили в вандализме.

Как следует из материалов уголовного дела, гуляя ночью по городу пьяный турист с помощью баллончика с черной краской решил оставить о себе память на стенах здания.

Вот только выбрал он для этого ну совсем уж неподходящие для этого площади.

Так, одна и та же надпись: «Бул» (первые три буквы фамилии туриста – Ред.) появилась в пяти местах: три дома на улице Лобачевского, а также здания МВД Татарстана и республиканского Духовного управления мусульман.

При этом все перечисленные строения являются еще и объектами культурного наследия. Как тогда подсчитали, ущерб от этих граффити превысил сумму в 17 тысяч рублей.

Сейчас стало известно, что за свои «художества» Павел Булыгин был приговорен Вахитовским районным судом Казани к 300 часам обязательных работ. Где он будет трудиться на благо государства и будет ли он в счет своего наказания закрашивать граффити, оставленные другими вандалами пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU