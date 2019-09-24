В Казани появится памятник бывшему ректору КХТИ Петру Кирпичникову

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-24T17:12:55+03:00

Монумент появится перед корпусом вуза на улице Карла Маркса

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В Казани на улице Карла Маркса установят памятник ученому-химику, бывшему ректору КХТИ-КНИТУ Петру Кирпичникову. Монумент появится перед корпусом вуза, в котором находился его рабочий кабинет.

Сейчас университет готовится утвердить на заседании Ученого совета проект памятника и благоустроить сквер на месте его установки, сообщает министерство образования и науки Татарстана.

Монумент планируется открыть в 2020 году, к 130-летию КХТИ-КНИТУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU