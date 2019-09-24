В Казани появится памятник бывшему ректору КХТИ Петру Кирпичникову
Монумент появится перед корпусом вуза на улице Карла Маркса
Фото: ru.wikipedia.org
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В Казани на улице Карла Маркса установят памятник ученому-химику, бывшему ректору КХТИ-КНИТУ Петру Кирпичникову. Монумент появится перед корпусом вуза, в котором находился его рабочий кабинет.
Сейчас университет готовится утвердить на заседании Ученого совета проект памятника и благоустроить сквер на месте его установки, сообщает министерство образования и науки Татарстана.
Монумент планируется открыть в 2020 году, к 130-летию КХТИ-КНИТУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU