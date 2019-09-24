1,5 миллиона деревьев высадят 5 октября в Казани

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-24T11:59:55+03:00

Всем желающим принять в этом участие раздадут на месте, как саженцы, так и лопаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На 5 октября в столице Татарстана намечено проведение Дня посадки леса. Так, в самом городе и его окраинах собираются высадить 1,5 миллиона деревьев. Это, в частности, сосна обыкновенная, ель европейская, лиственница сибирская, липа мелколистная и рябина.

Акция по их посадке пройдет около поселков Сосновка и Кульсеитово, а также села Старое Шигалеево. Принять в ней участие может любой желающий. Пришедшим раздадут как сами саженцы, так и лопаты. Начало запланировано на 10.00. Подробности можно узнать по телефону: 8 (843) 221-37-34.

День посадки леса в Казани проходит в рамках татарстанской природоохранной акции «Неделя леса», которая проходит с 5 по 12 октября. За это время будут не только посажены новые деревья, но благоустроены места отдыха в лесах, установлены аншлаги и баннеры. Сообщает Минлесхоз Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU