Из 729 километров построят только 230: план строительства автотрассы Москва-Казань могут сократить втрое

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-24T12:04:52+03:00

До конца 2024 года могут появиться два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша в Казань Фото: Иван ВИСЛОВ

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О строительстве платной скоростной автотрассы Москва-Казань говорят уже довольно давно. Сейчас же появилась информация о том, что Правительство России собирается втрое сократить протяженность этой дороги - из 729 километров хотят в итоге построить лишь 230, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтранс России. Однако окончательное решение о концепции проекта должен принять премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

При сокращении плана, проект трассы будет стоить 250 миллиардов рублей вместо называвшихся ранее 539 миллиардов.

Отмечается также, что до конца 2024 года могут появиться два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша в Казань. Все это объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU