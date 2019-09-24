2019-09-24T12:04:52+03:00
Общество

Из 729 километров построят только 230: план строительства автотрассы Москва-Казань могут сократить втрое

Это позволить сэкономить 250 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
До конца 2024 года могут появиться два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша в КазаньДо конца 2024 года могут появиться два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша в КазаньФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

О строительстве платной скоростной автотрассы Москва-Казань говорят уже довольно давно. Сейчас же появилась информация о том, что Правительство России собирается втрое сократить протяженность этой дороги - из 729 километров хотят в итоге построить лишь 230, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтранс России. Однако окончательное решение о концепции проекта должен принять премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

При сокращении плана, проект трассы будет стоить 250 миллиардов рублей вместо называвшихся ранее 539 миллиардов.

Отмечается также, что до конца 2024 года могут появиться два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша в Казань. Все это объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани волонтеры разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу
С 28 сентября казанский автовокзал «Восточный» запускает автобусные рейсы в Бугульму
Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил своего аналитика главой «Татмедиа»
В Казани вынесли приговор туристу из Нижнего Новгорода, который разрисовал здание МВД Татарстана
1,5 миллиона деревьев высадят 5 октября в Казани
Мошенники провели татарстанскую фирму на простой офисной бумаге
Летом 2019 года в парках Казани было выявлено 20 случаев вандализма
Минувшим вечером в Казани на пешеходном переходе сбили мужчину
Четыре района Казани 25 сентября погрузятся во тьму
В Ульяновске начали подавать тепло в многоквартирные дома
В Татарстане автомобиль ВАЗ протаранил иномарку: один погиб, двое пострадали
В Чебоксарах на пожаре погибли четыре человека
В Татарстане продолжают поиски рыбака на лодке
Избил, зарезал, а после задушил: татарстанца за убийство друга приговорен к 9 годам колонии
В Йошкар-Оле в аварии со "скорой" погиб ее водитель и пассажир иномарки
В Казани оглашен приговор пассажиру автобуса, который развратил подростка
В Марий Эл машина «скорой» спровоцировала массовое ДТП
Жителя Йошкар-Олы обвинили в том, что он голыми руками задушил 5-летнего ребенка