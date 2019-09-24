Мошенники провели татарстанскую фирму на простой офисной бумаге

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-24T11:45:47+03:00

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Накануне в полицию Актанышского района Татарстана обратился представитель одной из местных фирм. Мужчина рассказал, что его организацию крупно обманули.

По его словам, он в интернете вышел на одного из поставщиков офисной бумаги. Там же он договорился о ее покупке и сроках поставки. Бизнесмен перечислил более 110 тысяч рублей и стал ждать. Однако бумага в назначенный день не поступила.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Сотрудниками полиции установлено, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Москве, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU