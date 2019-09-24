Летом 2019 года в парках Казани было выявлено 20 случаев вандализма

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-24T11:31:48+03:00

На восстановление тренажеров и детских площадок в них было потрачено более миллиона рублей

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Летом 2019 года в парках и скверах Казани было выявлено 20 случаев вандализма. Всего же с начала года было потрачено более миллиона рублей на восстановление там более 70 спортивных тренажеров, детских площадок, урн и объектов навигации.

Излюбленными местами вандалов в этом сезоне стали парки: «Крылья Советов», Урицкого, «Черное озеро», «Сосновая роща» и Горкинско-Ометьевский лес.

К слову, в 2020 году еще 15 миллионов рублей может быть потрачено на восстановление ограждений, архитектурных форм и покрытий спортплощадок в парках «Черное озеро» и «Крылья Советов».

Напомним, что в будущем году на общественные пространства Казани планируют выделить большее финансирование. Причина этого в тех же вандалах, из-за которых к охране пространств привлекаются ЧОПы.

ИСТОЧНИК KP.RU