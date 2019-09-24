2019-09-24T11:31:48+03:00
Общество

Летом 2019 года в парках Казани было выявлено 20 случаев вандализма

На восстановление тренажеров и детских площадок в них было потрачено более миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
Изменить размер текста:

Летом 2019 года в парках и скверах Казани было выявлено 20 случаев вандализма. Всего же с начала года было потрачено более миллиона рублей на восстановление там более 70 спортивных тренажеров, детских площадок, урн и объектов навигации.

Излюбленными местами вандалов в этом сезоне стали парки: «Крылья Советов», Урицкого, «Черное озеро», «Сосновая роща» и Горкинско-Ометьевский лес.

К слову, в 2020 году еще 15 миллионов рублей может быть потрачено на восстановление ограждений, архитектурных форм и покрытий спортплощадок в парках «Черное озеро» и «Крылья Советов».

Напомним, что в будущем году на общественные пространства Казани планируют выделить большее финансирование. Причина этого в тех же вандалах, из-за которых к охране пространств привлекаются ЧОПы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани волонтеры разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу
С 28 сентября казанский автовокзал «Восточный» запускает автобусные рейсы в Бугульму
Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил своего аналитика главой «Татмедиа»
В Казани вынесли приговор туристу из Нижнего Новгорода, который разрисовал здание МВД Татарстана
Из 729 километров построят только 230: план строительства автотрассы Москва-Казань могут сократить втрое
1,5 миллиона деревьев высадят 5 октября в Казани
Мошенники провели татарстанскую фирму на простой офисной бумаге
Минувшим вечером в Казани на пешеходном переходе сбили мужчину
Четыре района Казани 25 сентября погрузятся во тьму
В Ульяновске начали подавать тепло в многоквартирные дома
В Татарстане автомобиль ВАЗ протаранил иномарку: один погиб, двое пострадали
В Чебоксарах на пожаре погибли четыре человека
В Татарстане продолжают поиски рыбака на лодке
Избил, зарезал, а после задушил: татарстанца за убийство друга приговорен к 9 годам колонии
В Йошкар-Оле в аварии со "скорой" погиб ее водитель и пассажир иномарки
В Казани оглашен приговор пассажиру автобуса, который развратил подростка
В Марий Эл машина «скорой» спровоцировала массовое ДТП
Жителя Йошкар-Олы обвинили в том, что он голыми руками задушил 5-летнего ребенка