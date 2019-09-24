2019-09-24T11:22:45+03:00
Происшествия

Минувшим вечером в Казани на пешеходном переходе сбили мужчину

Машина проскочила на запрещенный сигнал светофора, а после ДТП водитель скрылся с места ДТП
Владимир КРУПСКИЙ
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Пострадавшему понадобилась помощь медиков.Пострадавшему понадобилась помощь медиков.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Казан произошло ДТП. В 22.34 на пересечении проспекта Победы и улицы Фучика 37-летний мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В этот момент водитель неизвестного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил ушиб мягких тканей области левой стопы, левого тазобедренного сустава и ушибленную ссадину правой лобной области.

Автоинспекторы просят всех, кто стал свидетелем ДТП или что-либо знает о произошедшей аварии сообщить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU

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