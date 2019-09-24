Минувшим вечером в Казани на пешеходном переходе сбили мужчину
Минувшим вечером в Казан произошло ДТП. В 22.34 на пересечении проспекта Победы и улицы Фучика 37-летний мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В этот момент водитель неизвестного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину. В результате ДТП пешеход получил ушиб мягких тканей области левой стопы, левого тазобедренного сустава и ушибленную ссадину правой лобной области.
Автоинспекторы просят всех, кто стал свидетелем ДТП или что-либо знает о произошедшей аварии сообщить по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.
ИСТОЧНИК KP.RU
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