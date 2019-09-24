2019-09-24T10:42:40+03:00
Общество

Четыре района Казани 25 сентября погрузятся во тьму

Электричество начнут отключать уже в 7 утра
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет из-за ремонтных работ.Света не будет из-за ремонтных работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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25 сентября в Казани вновь запланировано отключение света. Электричества не будет в 4 районах столицы Татарстана.

Так, с 7.00 до 16.00 без света останутся жители домов № 48 и 54 по улице Большая Красная, что в Вахитовском районе.

С 8.00 до 20.00 электричество отключат в Московском районе по улицам Серова, 6 корп.2, 12а (школа №87).

С 8.00 до 18.00 свет отключат в Приволжском районе по улицам Гарифьянова, 38б, Хусаина Мавлютова, 34 (Казанский медицинский колледж), проспекту Победы, 19б (детский сад №94), а также в поселке Отары по улицам Приволжская и Придорожная.

В Советском районе электроснабжение временно прекратится с 8.00 до 18.00 в частных домах по улицам Жилякле, Знатная, Счастливая, Чирямле, Эмет, а также в поселке Привольный по улицам Айбагар, Айлы, Вересковая, Икмякле, Каратау, Карачаровская, Липецкая, Ледяная, Ореховая, Пахотная, Уракчи, Усердная, Чэчэк. Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет по улице Прибольничная, 1 корп.1 (Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер).

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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