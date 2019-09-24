2019-09-24T10:21:55+03:00
Общество

В Ульяновске начали подавать тепло в многоквартирные дома

В городе официально стартовал отопительный сезон
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Из-за холодной погоды подавать тепло в квартиры начали раньше оговоренного срока.Из-за холодной погоды подавать тепло в квартиры начали раньше оговоренного срока.
Изменить размер текста:

Из-за резкого похолодания в Ульяновске оперативно начали подавать тепло в учреждения социальной сферы и многоквартирные дома.

В рамках аппаратного совещания, состоявшегося 24 сентября в администрации города, Сергей Панчин потребовал от ответственных лиц обеспечить бесперебойную подачу тепла на территории города и оперативно реагировать на заявки жителей.

Как доложил и.о. заместителя главы города Алексей Егоров, по состоянию на 7:00 24 сентября, тепло начало поступать в 56 многоквартирных домов и 178 учреждений социальной сферы.

- Более 500 учреждений социальной сферы уже подали заявки на пуск тепла. Ресурсоснабжающие организации работают в круглосуточном режиме и полностью готовы к подаче тепловой энергии, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани волонтеры разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу
С 28 сентября казанский автовокзал «Восточный» запускает автобусные рейсы в Бугульму
Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил своего аналитика главой «Татмедиа»
В Казани вынесли приговор туристу из Нижнего Новгорода, который разрисовал здание МВД Татарстана
Из 729 километров построят только 230: план строительства автотрассы Москва-Казань могут сократить втрое
1,5 миллиона деревьев высадят 5 октября в Казани
Мошенники провели татарстанскую фирму на простой офисной бумаге
Летом 2019 года в парках Казани было выявлено 20 случаев вандализма
Минувшим вечером в Казани на пешеходном переходе сбили мужчину
Четыре района Казани 25 сентября погрузятся во тьму
В Татарстане автомобиль ВАЗ протаранил иномарку: один погиб, двое пострадали
В Чебоксарах на пожаре погибли четыре человека
В Татарстане продолжают поиски рыбака на лодке
Избил, зарезал, а после задушил: татарстанца за убийство друга приговорен к 9 годам колонии
В Йошкар-Оле в аварии со "скорой" погиб ее водитель и пассажир иномарки
В Казани оглашен приговор пассажиру автобуса, который развратил подростка
В Марий Эл машина «скорой» спровоцировала массовое ДТП
Жителя Йошкар-Олы обвинили в том, что он голыми руками задушил 5-летнего ребенка