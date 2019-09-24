В Ульяновске начали подавать тепло в многоквартирные дома
Из-за резкого похолодания в Ульяновске оперативно начали подавать тепло в учреждения социальной сферы и многоквартирные дома.
В рамках аппаратного совещания, состоявшегося 24 сентября в администрации города, Сергей Панчин потребовал от ответственных лиц обеспечить бесперебойную подачу тепла на территории города и оперативно реагировать на заявки жителей.
Как доложил и.о. заместителя главы города Алексей Егоров, по состоянию на 7:00 24 сентября, тепло начало поступать в 56 многоквартирных домов и 178 учреждений социальной сферы.
- Более 500 учреждений социальной сферы уже подали заявки на пуск тепла. Ресурсоснабжающие организации работают в круглосуточном режиме и полностью готовы к подаче тепловой энергии, - отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU