В Ульяновске начали подавать тепло в многоквартирные дома

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-24T10:21:55+03:00

Из-за холодной погоды подавать тепло в квартиры начали раньше оговоренного срока.

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Из-за резкого похолодания в Ульяновске оперативно начали подавать тепло в учреждения социальной сферы и многоквартирные дома.

В рамках аппаратного совещания, состоявшегося 24 сентября в администрации города, Сергей Панчин потребовал от ответственных лиц обеспечить бесперебойную подачу тепла на территории города и оперативно реагировать на заявки жителей.

Как доложил и.о. заместителя главы города Алексей Егоров, по состоянию на 7:00 24 сентября, тепло начало поступать в 56 многоквартирных домов и 178 учреждений социальной сферы.

- Более 500 учреждений социальной сферы уже подали заявки на пуск тепла. Ресурсоснабжающие организации работают в круглосуточном режиме и полностью готовы к подаче тепловой энергии, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU