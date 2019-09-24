2019-09-24T10:06:37+03:00
Происшествия

В Татарстане автомобиль ВАЗ протаранил иномарку: один погиб, двое пострадали

По предварительной информации, водитель отечественной машины был пьян
Олег ЛУГОВОЙ
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Выживших с мета аварии увезли в больницу на "скорой".Выживших с мета аварии увезли в больницу на "скорой".
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23 сентября в 22.30 в Чистопольском районе Татарстана на 140 километре дороги «Казань-Оренбург» произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ сель за руль пьяным. Двигаясь в сторону столицы Татарстана, он не выбрал безопасную скорость и дистанцию. В результате чего протаранил припаркованный на обочине автомобиль Фиат.

- Пассажир отечественной легковушки скончался на места. А ее водитель и другой пассажир были госпитализированы с места аварии с различными травмами, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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