В Татарстане автомобиль ВАЗ протаранил иномарку: один погиб, двое пострадали
23 сентября в 22.30 в Чистопольском районе Татарстана на 140 километре дороги «Казань-Оренбург» произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ сель за руль пьяным. Двигаясь в сторону столицы Татарстана, он не выбрал безопасную скорость и дистанцию. В результате чего протаранил припаркованный на обочине автомобиль Фиат.
- Пассажир отечественной легковушки скончался на места. А ее водитель и другой пассажир были госпитализированы с места аварии с различными травмами, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»