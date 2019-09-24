В Чебоксарах на пожаре погибли четыре человека
В ночь на 24 сентября в Чебоксарах на территории коллективного сада «Дружба» произошел пожар в одном из строений. Когда сотрудники экстренных служб потушили огонь, на месте происшествия были обнаружены останки четырех человек – трех мужчин и одной женщины.
Все они бездомные, их личности сейчас устанавливаются. По факту гибели людей на пожаре проводится доследственная проверка.
- По предварительным данным, люди скончались в результате отравления угарным газом. Проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе и неосторожное обращение с огнем при курении. Назначен ряд экспертиз, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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