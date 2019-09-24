2019-09-24T09:12:36+03:00
Происшествия

В Татарстане продолжают поиски рыбака на лодке

Несмотря, на холода мужчина все же отправился на реку Кама
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В Татарстане наблюдается резкое похолодание. Несмотря на это, некоторые рыбаки продолжают выходить на лодках.

Накануне днем на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о пропаже 52-летнего мужчины в Тукаевском районе республики. Он уехал на рыбачить на реку Кама еще утром в воскресенье. Пока удалось найти его велосипед и ПВХ резиновую лодку в камышах, в которой лежал мобильный телефон мужчины. Самого рыбака искали вплоть до наступления темноты, но безуспешно. Поисковую операцию продолжили только этим утром.

- Если человек окажется в воде, то в таких погодных условиях он погибнет уже через полчаса от переохлаждения организма. В таких сложных погодных условиях я не рекомендую выезжать на ПВХ-лодках. Они не рассчитаны для пользования на фарватерах и руслах рек, только в береговой зоне. Если вам все же необходимо выехать в таких сложных условиях, необходимо надевать на себя спасательные жилеты, иметь средства связи и предупреждать родственников и знакомых, - рекомендует главный госинспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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