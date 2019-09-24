Избил, зарезал, а после задушил: татарстанца за убийство друга приговорен к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-24T08:46:50+03:00

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40-летнего жителя Казани признали виновным в убийстве.

Как было доказано, вечером 12 января этого года в столице Татарстана осужденный выпивал на квартире одного из домов по улице Светлая со своим другом.

В один из моментов между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. В результате конфликта первый из них жестоко избил приятеля – удары руками пришлись в голову. Но этого мужчине, видимо, показалось мало и он взялся за нож. Нанеся им несколько беспорядочных ударов, осужденный задушил потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте преступления.

- Свою вину мужчина признал, но лишь частично. Он отрицал умысел на убийство. В итоге суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данное решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU