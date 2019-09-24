В Йошкар-Оле в аварии со "скорой" погиб ее водитель и пассажир иномарки
Авария с участием иномарки "Мазда" и спецавтомобиля "скорой помощи" произошла в столице Марий Эл возле стадиона "Дружба" на бульваре Победы 23 сентября приблизительно в 22.15. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу "скорой", которая после столкновения едва не врезалась в столб.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека - водитель спецавтомобиля и пассажир иномарки. В этой аварии также пострадал водитель иномарки. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.
С места происшествияФото: соцсети
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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