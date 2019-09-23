В Казани оглашен приговор пассажиру автобуса, который развратил подростка

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-23T19:32:45+03:00

После он покинул салон, а мальчик рассказал о произошедшем родителям

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45-летнего жителя Казани признали виновным в развратных действиях.

Как было установлено на суде, вечером 23 мая прошлого года в столице Татарстана мужчина ехал в одном из автобусов. Там он увидел 14-летнего мальчика, в отношении которого совершил развратные действия.

После этого пассажир поспешил покинуть салон общественного транспорта. Подросток же рассказал о произошедшем своим родителям. А те уже, в свою очередь, обратились в полицию. Вскоре злоумышленник был задержан.

- В итоге суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU