В Казани оглашен приговор пассажиру автобуса, который развратил подростка
45-летнего жителя Казани признали виновным в развратных действиях.
Как было установлено на суде, вечером 23 мая прошлого года в столице Татарстана мужчина ехал в одном из автобусов. Там он увидел 14-летнего мальчика, в отношении которого совершил развратные действия.
После этого пассажир поспешил покинуть салон общественного транспорта. Подросток же рассказал о произошедшем своим родителям. А те уже, в свою очередь, обратились в полицию. Вскоре злоумышленник был задержан.
- В итоге суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU