Жителя Йошкар-Олы обвинили в том, что он голыми руками задушил 5-летнего ребенка
65-летнего жителя Йошкар-Олы обвиняют в убийстве 5-летнего ребенка. По версии следствия, 20 сентября в одной из деревень Медведевского района Марий Эл он пришел в гости к товарищу. Там, в один из моментов пьяный мужчина остался наедине с 5-летним мальчиком, которого задушил голыми руками.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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