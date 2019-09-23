2019-09-23T18:03:49+03:00
Общество

Отопительный сезон 2019/2020 в Татарстане: тепло решили пустить в дома уже в 27 районах

В республике пока заработали 40% всех котельных
Олег ЛУГОВОЙ
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В Минстрое Татарстана для жителей работает «горячая линия» по вопросам пуска тепла: (843) 231 14 10.В Минстрое Татарстана для жителей работает «горячая линия» по вопросам пуска тепла: (843) 231 14 10.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В этот понедельник, 23 сентября, на совещании регионального штаба по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что к этому дню уже приняты решения о пуске тепла в 27 районах республики.

Так, по его словам, произведен пуск 1 287 котельных (40%), батареи уже заработали в 3 673 многоквартирных домах, 795 школ, 1 074 детсадах, 911 объектах здравоохранения, 450 объектах культуры, 114 объектах спорта и молодежи, а также в 78 объектах соцзащиты.

- Безоговорочно необходимо пустить тепло в детские сады, школы, больницы, жилые дома. Вопрос тепла – один из самых важных, - сказал Фролов.

Чиновник также напомнил, что в Минстрое Татарстана для жителей работает «горячая линия» по вопросам пуска тепла: (843) 231 14 10.

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Соответствующее постановление было подписано в Исполкоме города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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