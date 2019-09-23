24 и 25 сентября в Татарстане на дорогах ожидается гололедица

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-23T17:11:14+03:00

По всем прогнозам, это затронет, в том числе, и Казань

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В ближайшие два дня – 24 и 25 сентября, в Татарстане продолжит властвовать тыловая часть циклона. Так, согласно прогнозам Гидрометцентра республики, ночью температура воздуха может опуститься до -2 градусов, днем не выше +8.

В темное время суток и утром в регионе, в том числе и отдельно в Казани, на некоторых участках дорог возможно образование гололедицы. Кроме того, в эти вторник и среду временами ожидается дождь и снег, в том числе и мокрый.

В течение всей недели в Татарстане будет господствовать холодная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Они маловероятны лишь на выходных – 28 и 29 сентября. В это время республика будет находится под влиянием антициклона. Атмосферное давление может повыситься.

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Температура воздуха будет около или даже выше средних многолетних значений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU