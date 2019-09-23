Грузовик команды «КАМАЗ-Мастер» попал в аварию на ралли-рейде «Ростов-2019»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-23T17:29:46+03:00

Он перевернулся на опасном участке дороги, которую с обеих сторон окружают глубокие овраги

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Второй день ралли-рейда «Ростов-2019» оказался неудачным для команды «КАМАЗ-Мастер» из Набережных Челнов. Грузовик под управлением Антона Шибалова попал в аварию.

Он перевернулся на опасном участке дороги, которую с обеих сторон окружают глубокие овраги. По предварительной информации, экипаж №302 на «скорой» был доставлен в одну из больниц города, их здоровью ничего не угрожает.

Перевернутый грузовик обратно на дорогу вернул другой камазовский экипаж, которым управлял Эдуард Николаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU