Почти 20 граммов синтетического наркотика изъяли казанские полицейские у женщины-таксиста
Вечером 21 сентября в Казани на улице Адоратского полицейские нашли и изъяли 19,61 граммов синтетического наркотика – мефедрона, у 43-летней женщины-таксиста.
В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Но на этом злоключения женщины, которая, к слову, уже была ранее судима, не закончились. На нее также был составлен административный протокол за «распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной или спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных вещества в общественных местах».
ИСТОЧНИК KP.RU