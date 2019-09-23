Почти 20 граммов синтетического наркотика изъяли казанские полицейские у женщины-таксиста

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-23T16:57:01+03:00

На этом ее злоключения не закончились

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Вечером 21 сентября в Казани на улице Адоратского полицейские нашли и изъяли 19,61 граммов синтетического наркотика – мефедрона, у 43-летней женщины-таксиста.

В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Но на этом злоключения женщины, которая, к слову, уже была ранее судима, не закончились. На нее также был составлен административный протокол за «распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной или спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных вещества в общественных местах».

ИСТОЧНИК KP.RU