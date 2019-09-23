Исполком Казани ищет нового руководителя для комитета физической культуры и спорта
Объявлен отбор на должность председателя комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани. Об этом на совещании «деловой понедельник» сообщил мэр города Ильсур Метшин.
Должность стала вакантной после того, как Светлана Вострикова покинула этот пост из-за избрания депутатом Госсовета Татарстана.
- Мы - спортивная столица России. Так после универсиады нас нарекли на самых высоких уровнях. Поэтому новый председатель комитета должен показать нам новую стратегию развития спорта и физкультуры в городе, - отметил мэр Казани.
Он поручил определиться с кандидатурой нового председателя до конца октября.
ИСТОЧНИК KP.RU