Исполком Казани ищет нового руководителя для комитета физической культуры и спорта

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-23T16:37:19+03:00

Новый руководитель должен представить новую стратегию развития спорта и физкультуры в городе. Фото: Минстрой Татарстана

Ранее занимавшая этот пост Светлана Вострикова, покинула его из-за избрания депутатом Госсовета Татарстана

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Объявлен отбор на должность председателя комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани. Об этом на совещании «деловой понедельник» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Должность стала вакантной после того, как Светлана Вострикова покинула этот пост из-за избрания депутатом Госсовета Татарстана.

- Мы - спортивная столица России. Так после универсиады нас нарекли на самых высоких уровнях. Поэтому новый председатель комитета должен показать нам новую стратегию развития спорта и физкультуры в городе, - отметил мэр Казани.

Он поручил определиться с кандидатурой нового председателя до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU